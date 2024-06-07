“تكبيرات العيد”… تردد قناة الحج 2024 على القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية HD لمتابعة شعائر الحج من جبل عرفة ومكة المكرمة

الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة وهو حلم يتمنى تحقيقه الكثير من المسلمين والمسلمات حول العالم، ومع ذلك، قد تحول ظروف الحياة دون تمكن البعض من القيام بهذه الفريضة المباركة، ولتعويض هذا الشعور يلجأ كثير من المسلمين إلى متابعة قناة الحج السعودية التي تقدم تغطية شاملة ومباشرة لكافة مناسك الحج، مما يمنحهم إحساساً قريباً من تجربة الحج الفعلية وفي هذا المقال، سنستعرض تردد قناة الحج السعودية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات للعام 2024 لتمكين المتابعين من الوصول إلى هذه القناة المهمة.

تردد قناة الحج السعودية

الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، ويعد من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون في كل عام ولمتابعة مراسم الحج والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة به، وتبث قناة الحج السعودية تغطية شاملة لهذه المناسبة الدينية المهمة.

تردد قناة الحج السعودية على النايل سات 2024:

لمتابعة قناة الحج السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات في عام 2024، يمكن ضبط التردد التالي:

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة الحج السعودية على العرب سات 2024:

للوصول إلى قناة الحج السعودية عبر القمر الصناعي عرب سات في عام 2024، يمكن ضبط التردد التالي:

التردد: 12419

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

ضبط تردد قناة الحج السعودية على أجهزة الاستقبال