تابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مترجمة المؤسس عثمان الجزء الخامس عبر قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 زاد بحث المتابعين عنها خلال هذه الساعات، حيث يقترب موعد عرضها ويتابعها الملايين في أنحاء الوطن العربي، وذلك بسبب الأحداث المثيرة التي يعرضها فهذا المسلسل، ونوضح المزيد من التفاصيل في السطور التالية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163

يبحث المتابعون بشكل متكرر عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 حيث إنه سيتم عرض هذه الحلقة مساء يوم الخميس عند تمام الساعة 9:00 بتوقيت مصر والرياض عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية، كما يمكنك مشاهدته باللغة التركية من خلال قناة إي تي في التركية، ويمكنك تنزيل هذه القنوات من خلال الإحداثيات التالية:

تردد القناة الفجر على النايل سات

تردد القناة: 12034.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد الفجر الجزائرية على عرب سات

تردد القناة: 11034.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

تردد ATV التركية على النايل سات

تردد القناة: 10796.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV علي ترك سات

تردد القناة: 11628.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 تعرض في تركيا في يوم الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة إي تي في التركية، كما تقوم العديد من المنصات الإلكترونية بتوفير حلقاته في نفس اليوم عند الساعة 12:00 منتصف الليل مثل موقع لاروزا وموقع قصة عشق، ويرجع سبب رغبة المتابعين في مشاهدة أحداثه إلى قصته المشوقة عن تأسيس الدولة العثمانية التي تعد من أكبر وأقوى الدول الإسلامية، وتوضيح التحديات التي واجهت مؤسسها والحروب التي خاضها ضد الأعداء والتتار، كما يلقي هذا العمل الفني الضوء على الفترة التاريخية التي تم فيها تأسيس هذه الدولة.