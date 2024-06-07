استمتع باللعب الان …. افتح باكدجات في بيجي موبايل وطريقة الحصول على أفضل المكافآت وتعزيز تجربة اللعب

تعد لعبة ببجي موبايل (PUBG Mobile) واحدة من أكثر الألعاب شعبية في العالم حيث يجتمع ملايين اللاعبين لخوض معارك حماسية والبقاء على قيد الحياة حتى النهاية بالإضافة إلى اللعب التنافسي والإستراتيجي كما توفر ببجي موبايل للاعبين تجربة مثيرة من خلال الحصول على عناصر ومكافآت حصرية تعزز من متعة اللعب واحدة من الطرق الأساسية للحصول على هذه العناصر هي فتح الباكدجات (الصناديق).

خطوات فتح الباكدجات في ببجي موبايل

فتح الباكدجات (الصناديق) في لعبة ببجي موبايل (PUBG Mobile) يمكن أن يمنحك مجموعة متنوعة من المكافآت مثل الملابس والأسلحة النادرة والمواد الأخرى التي تعزز تجربتك في اللعبة إليك كيفية فتح الباكدجات في ببجي موبايل والتي تتمثل في الآتي:

قم بفتح لعبة ببجي موبايل على جهازك.

في الشاشة الرئيسية للعبة ابحث عن أيقونة الصناديق أو القصص (Crates).

ستجد عدة أنواع من الصناديق مثل صناديق الكلاسيك صناديق مميزة وصناديق الإمدادات اختر الصندوق الذي ترغب في فتحه.

يمكنك فتح الباكدجات باستخدام الشدات (UC) وهي العملة المميزة في اللعبة أو باستخدام القسائم (vouchers) إذا كنت تملكها.

يتم الضغط على الزر المخصص لفتح الصندوق.

بعد الضغط على زر الفتح ستظهر لك المكافآت التي حصلت عليها من الصندوق.

يمكنك مراجعة العناصر التي حصلت عليها في قسم المخزون (Inventory) من القائمة الرئيسية للعبة.

نصائح لفتح الباكدجات في ببجى