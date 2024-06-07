أقوى إشارة.. تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات لمتابعة أحلى أغاني وأناشيد

ارتفعت مؤشرات البحث عن تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 خلال الساعات الأخيرة حيث إذ تواصل القناة في إثبات مكانتها باعتبارها من أبرز القنوات المخصصة للأطفال حيث تتميز ببرامجها المتميزة والأناشيد الدينية المحبوبة لدى الصغار. وفي هذا العام، ويمكن للمشاهدين استقبال بث القناة الجديد الذي ينبض بالحيوية والألوان عبر التردد الجديد على نايل سات وعرب سات، ويمكن للعائلات في كل مكان إضافة البهجة إلى منازلهم من خلال ضبط التردد، ومشاهدة المحتوى التربوي والترفيهي المميز للصغار.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال المعلومات التالية:

التردد: 11274.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 3/4.

ويمكن للمشاهدين أيضا تنزيل قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات، من خلال إدخال المعلومات التالية:

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

نسبة الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة بيبي

بعد أن أوضحنا تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024، يمكن التنويه إلى أهم مميزاتها، وهي: