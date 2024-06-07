أحلى مجموعة حلقات Tom & Jerry .. تردد قناة توم وجيري للاطفال الجديد 2024 تابع أفلام الكارتون المدبلجة

أصبح الآن تنزيل تردد قناة توم وجيري للاطفال الجديد 2024 من الأمور الضرورية بكل منزل وذلك لأنها تهتم أيضا بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال في آن واحد، كما سيتم بثها بجودة عالية من خلال القمر الصناعي بشكل مجاني حيث لاتحتاج أيضا إلى دفع أي اشتراكات وعمدت القناة إلى تغيير ترددها من أجل الاستمتاع بمحتواها المميز، ونجحت في استقطاب عدد كبير من الأطفال نظرا لأنها تهتم بعرض الأفلام الكرتونية التي تناسب الأطفال حتى عمر 12 عاما.

تردد قناة توم وجيري للاطفال الجديد 2024

وإذا أردت الاستمتاع بتنزيل تردد قناة توم وجيري للاطفال الجديد 2024 فيمكنك إدخال بيانات تردد القناة:

ترددها على النايل سات

تردد القناة: 12149-11354.

الاستقطاب: أفقي.

معامل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ولها تردد آخر على القمر الصناعي عرب سات يكون كالآتي:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

أسباب شهرة قناة توم وجيري للاطفال 2024

تتميز قناة توم وجيري للاطفال 2024 بعدة مزايا تجعلها محط أنظار الكثيرين، وتشمل هذه المزايا: