لينك نتيجة دوت نت .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس 2024 تالتة اعدادي

بعد انتظار الكثير من الأيام بعد امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي، ساعات قليلة وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية موقع فيتو، وتمتلئ بيوت الطلاب بالفرح والسرور احتفالًا بالنجاح والتفوق، بعد التعديلات التي أجرتها مديرية التربية والتعليم في المحافظة، في نموذج الإجابة الرسمي لبعض الأسئلة في امتحان مادة الدراسات، حيث وردت بعض أسئلة الاختيار من متعدد تتحمل أكثر من إجابة في الاختيارات المتاحة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية موقع فيتو

البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية موقع فيتو مستمر في الساعات الحالية، حيث طال انتظار الطلاب وزاد خوفهم وترقبهم لدرجاتهم ونسب نجاحهم، وسوف توفرها محافظة المنوفية عبر البوابة الرسمية للمحافظة، التي شهدت زيارات كثيفة بحثًا عن النتيجة التي يمكن الاستعلام عنها كما يلي:

التوجه إلى بوابة محافظة المنوفية .

أو زيارة موقع نتيجة نت.

من أجل التسهيل على الطلاب وفر الموقع الرسمي للمحافظة تبويب ” نتيجة الشهادة الإعدادية “.

اضغط على هذه الأيقونة ثم انتظر.

بعد ثواني تجد تبويب آخر اكتب به ” رقم جلوس الطالب “.

ثم اختر ” عرض النتيجة “.

يوضح لك الموقع بيان بنتيجة العام كاملاً بمجموع درجتي الترم الأول والثاني معًا.

كما تظهر لك نسبة النجاح المئوية وترتيب الطالب على المدرسة والترتيب على المحافظة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024

يعمل كنترول محافظة المنوفية على قدم وساق من أجل الانتهاء من نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، حيث استمر التصحيح لمدة أسبوع حتى وقتنا الحالي، وقد قامت المحافظة من انتهاء التصحيح وما يتبعه من إجراءات أخرى، وساعات قليلة من الآن ويتم اعتماد النتيجة، حيث من المقرر أن يوقع اللواء إبراهيم أبو ليمون الذي يشغل منصب محافظ المنوفية، على النتيجة في صباح الغد السبت الموافق الثامن من يونيو الجاري، ثم تبدأ عملية الرفع على بوابة المحافظة.