باحتراف طريقة عمل الطرب في الفرن او عالفحم خطوة بخطوة باسرار اكبر المطاعم

المشاوي تعد من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، حيث تتميز بطعمها اللذيذ وتنوعها الواسع كثير من الناس، وخاصة السيدات، ويميلون إلى شراء وجبات المشاوي الجاهزة من المطاعم، ربما لضيق الوقت أو لتجنب عناء إعدادها في المنزل ولكن، ستقدم لك هذه المقالة خطوات سهلة ومبسطة لكيفية إعداد أنواع متنوعة من المشاوي في منزلك بجودة تضاهي تلك المقدمة من المطاعم، وذلك في وقت قصير وبأقل جهد ممكن أنه بإمكانك الاستمتاع بتجربة إعداد المشاوي اللذيذة في خصوصية منزلك وبتكلفة أقل.
طريقة عمل الطرب
المكونات:
- 1 كيلوجرام لحم مفروم
- 1 ملعقة كبيرة ملح
- 2 بصل متوسط الحجم مفروم ناعماً
- 1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
- 1 ملعقة كبيرة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة سماق
- 1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
- بقدونس مفروم للتزيين
- أسياخ للشوي
- ورق ملف/منديل خروف
الطريقة:
- ضعي البصل المفروم في وعاء متوسط الحجم، وتبّلي بالملح واخلطي جيداً.
- صفي البصل من الماء جيداً حتى يصبح كالتفل، وأحتفظي بماء البصل جانباً.
- في وعاء عميق كبير، ضعي اللحم المفروم.
- أضيفي إليه البصل المصفى، والملح، والفلفل الأسود، والسماق، والحبهان، وجوزة الطيب واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.
- قطعي ورق الملف منديل الخروف إلى مربعات متساوية في الحجم.
- باستخدام يديك المبللة بماء البصل، شكّلي اللحمة المفرومة إلى أصابع متساوية الحجم.
- ضعي كل قطعة لحم داخل مربع ورق الملف، ولفيها على شكل رول أو محشي.
- ثبّتي الأسياخ في الطرب، وضعيها في صينية، ثم غطّيها بإحكام.
- ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى ينضج الطرب.
- قدمي الطرب الشهي مع السلطات، والطحينة، والبقدونس المفروم، والخضروات.