أقوى أفلام كرتون Batoot .. تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 على النايل سات لمتابعة اغاني الاطفال الجديدة

أصبح تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 من أهم الترددات التي ارتفع عنها مؤشرات البحث عنها حيث حازت على ملايين المشاهدات، وتعد القناة وجهة مفضلة للعائلات حيث تقدم برامج ممتعة ومفيدة للأطفال إلى جانب التركيز على الابتعاد عن العنف، ولهذا ازداد الإقبال على تنزيلها من خلال الأقمار الصناعية.

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024

تم الإعلان عن تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 بكافة الأقمار الصناعية حيث يمكن الآباء والأمهات الآن ضبط أجهزتهم لمشاهدة هذه القناة المفضلة للأطفال، ويكون ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11494.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وأما تردد قناة بطوط على العرب سات يكون من خلال الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11594.

معدل الإستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية تنزيل تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024

يستطيع أولياء الأمور تنزيل تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح جهاز التحكم عن بعد واختر قائمة “Menu”.

انتقل إلى قائمة الإعدادات واضغط على خيار “الضبط”.

اختر خيار “التثبيت اليدوي” من قائمة الإعدادات.

حدد نوع القمر الصناعي المناسب، سواء كان نايل سات أو عرب سات، ثم أدخل التردد الصحيح لقناة بطوط.

اضغط على خيار “البحث” للسماح للريسيفر بالبحث عن القنوات المتوفرة على التردد المدخل.

وبعد اكتمال البحث، اضغط على خيار “حفظ” لتثبيت التردد والقنوات التي تم العثور عليها.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن سبب تسمية قناة بطوط بهذا الاسم لأنها تهتم بعرض كرتون “بطوط” وعائلته لأول مرة في عام 1934 ميلادي، حيث قام الممثل كلارنس ناش بتأدية الصوت لهذه الشخصية الشهيرة، وقام ناش بأداء هذه الشخصية لمدة 50 عامًا، ويتم عرض برامج الكرتون على القناة مجانًا، دون مقابل مالي للمشاهدين، وكما تعمل القناة على مدار الأسبوع بدون أي انقطاع في البث، وسيتم تثبيت القناة وتنزيلها عن طريق الترددات، مما يسهل على المشاهدين الوصول إليها والاستمتاع بمحتواها المميز.