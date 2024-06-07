المديرية التعليمية ونتيجة نت .. نتيجة الشهادة الإعدادية قنا بالاسم 2024 الفصل الدراسي الثاني

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية قنا بالاسم مع بدء بعض المحافظات المجاورة، مثل الأقصر وسوهاج، في إعلان واعتماد نتائج طلابها، زاد تشوق الطلاب وأولياء الأمور في قنا لمعرفة نتائج أبنائهم وسوف نوضح عبرالسطور القادمة كافة التفاصيل عن هذه النتائج، إلى جانب ذكر كيفية الاستعلام عنها

نتيجة الشهادة الإعدادية قنا بالاسم

ووفقاً للتصريحات الرسمية، من المتوقع أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية قنا بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني خلال ساعات قليلة، وبمجرد إعلان النتائج، سيتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي في قنا من الاطلاع على نتائجهم باستخدام رقم الجلوس عبر زيارة الموقع الرسمي للوزارة، وكما ستتيح البوابة الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج فور توفرها على الموقع.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا عن اقتراب انتهاء عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات، ومن المتوقع بعد اعتماد النتائج رسميًا، أن يتمكن طلاب الشهادة الإعدادية من الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا أو الذهاب إلى المدارس للاطلاع على الأسماء.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية قنا بالاسم

بحسب التصريحات الرسمية، من المتوقع نشر نتيجة الشهادة الإعدادية قنا بالاسم خلال الساعات القليلة المقبلة، والحصول عليها إذ يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي لبوابة الإلكترونية لمحافظة قنا.

أو توجه إلى موقع نتيجة نت.

ابحث عن خيار “نتائج المرحلة الاعدادية وحدد منها الثالث الإعدادي.

اختر “نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2024”.

وستحتاج إلى إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه في الحقول المخصصة.

و حدد محافظة قنا من خلال من القائمة المنسدلة،

بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، اضغط على زر “عرض النتيجة”.

وستظهر نتيجة الطالب على الشاشة متضمنة درجاته في مختلف المواد الدراسية.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا بكل سهولة ويسر، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في دراستهم.