ماسكات ليلة العيد السحرية في تبييض الوجه وإزالة التجاعيد بمكونات منزلية هتخليكي قمر

تستطيع السيدات والفتيات تحضير ماسكات ليلة العيد الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق، حتى تظهر في أول أيام العيد ببشرة مشرقة جميلة ناصعة البياض دون اللجوء لمستحضرات التجميل الأخرى التي تحتوي على مواد كيميائية تسبب تلف البشرة وبهتانها على مدى الاستخدام، وهي ماسكات طبيعية أمنة تمامًا على صحة الوجه، ولا تحتوي على مواد ضارة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل ماسكات ليلة العيد السحرية في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد للأبد.

ماسك الزبادي والعسل الرائع في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد

سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك السحري وهو كما يلي: –

نحضر طبق ونضع به ملعقة كبيرة من عسل النحل مع ملعق كبيرة من خل التفاح ونضيف عليهم القليل من النشا وملعقة كبيرة من الزبادي، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى تختلط المكونات تمامًا. نقوم بتوزيع الماسك على البشرة بالتساوي ونتركه لمدة ساعة كاملة، بعد ذلك نقوم بإحضار قطعة من القطن ونغمسها في ماء الورد وندلك بها الوجه جيدًا حتى نتخلص من الاسمرار. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف نلاحظ نضارة ونعومة البشرة، كما يفضل استخدام الماسك مرة قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك النشا والليمون الرهيب في تبييض البشرة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك الرائع في تبييض الوجه وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي: –

نحضر القليل من النشا ونصف حبة من الليمون، ثم نغمسها في خليط النشا وندلك بها الوجه برفق لمدة خمس دقائق.

نترك الماسك على الوجه لمدة ساعة كاملة، ثم نشطفه بالماء البارد، ويفضل استخدام الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

ماسك الموز والنشا لتفتيح البشرة

نخلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع نصف حبة من الموز، ثم نضيف عليهم ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض جيدًا، بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف تمامًا، ثم ندلك الوجه برفق بحركة دائرية حتى تصبح البشرة مشدودة وناعمة، بعد ذلك نشطف الوجه بالماء البارد حتى تصبح بشرتك ناعمة وخالية من التجاعيد.