حضريها علي سفرتك في عيد الأضحي طريقة عمل الفتة المصرية

يرتبط الطعام في الثقافة المصرية ارتباطًا وثيقًا بالمناسبات والأعياد الدينية والاجتماعية، حيث أن تناول أطباق مميزة ومتنوعة هو جزء لا يتجزأ من احتفالات المصريين بمختلف المناسبات على مر التاريخ وعلى وجه الخصوص، فإن عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمون بإحياء سنة نبيهم إبراهيم عليه السلام، يورتبط بتناول وجبة الفتة المصرية التقليدية وهي من الأطباق المميزة التي لا غنى عنها في هذه المناسبة وفي هذا المقال، سنوضح الطريقة المثلى لإعداد هذه الوجبة الشهية والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المصريين، حيث أنها تعد جزءًا لا يتجزأ من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

طريقة عمل الفتة عيد الأضحي

الفتة المصرية هي أحد أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ المصري، والتي تتميز بتنوع مكوناتها البسيطة والمتوفرة في المنزل، إضافة إلى بساطة طريقة تحضيرها وتجمع هذه الوجبة بين عناصر أساسية مثل اللحم المقطع والأرز والخبز البلدي، وتتبل بمجموعة من التوابل والبهارات التي تضفي عليها طعمًا لا ينسى.

المكونات:

كيلوغرام من اللحم المقطع

ست أكواب من الماء

نصف كيلوغرام من الأرز الأبيض

ربع كوب من الخل

ملعقتان صغيرتان من الملح

عصير طماطم

بصل

ثوم

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

رغيفان من الخبز البلدي الناشف

أربع ملاعق من السمنة

بهارات متنوعة

طريقة التحضير: