«شاهد الآن» الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164مدبلجة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة hd

عشاق الدراما التركية إليكم موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 على النايل سات بجودة عالية من حيث الصوت ونقاء الصورة، فلقد حققت الـ 5 مواسم نجاحاً ساحقاً منذ أن تم عرضها على الشاشات الفضائية والمنصات الإلكترونية بداخل تركيا والوطن العربي، كما يتم عرض حلقة كاملة كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية حصرية، حيث يصنف هذا المسلسل من ضمن أفضل وأضخم الأعمال التاريخية التي حدثت بالفعل بأسطنبول.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164

يعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجم على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية كل يوم خميس، بينما تبث قناة أي تي في التركية المسلسل في تمام الساعة 9 مساء يوم الأربعاء، وعلى الرغم من كثرة الأعمال التركية التي تم إطلاقها هذا الموسم إلا أن مسلسل قيامة عثمان استطاع من تحقيق أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي وبتركيا، وتمكن من تصدر قائمة أفضل الأعمال خلال هذا العام.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان على النايل وعرب سات

هناك عدة منصات رقمية تقوم بعرض أحدث المسلسلات التركية على مدار اليوم منها هذا المسلسل والذي تعرض جميع حلقاته على منصة قصة عشق، وبفضل شهرة مسلسل عثمان قامت العديد من القنوات الفضائية ببث حقوق إذاعة المسلسل، وفيما يلي تردد تلك القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان مدبلجة باللغة العربية بجودة عالية hd: