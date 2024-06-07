“النتيجة من هـنا” رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2024 عبر نتيجة نت

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الإعدادية بشغف كبير في محافظة الغربية منذ أن انتهى الطلاب من آخر امتحان لهم وبدء عملية التصحيح لأوراق ورصد الدرجات التي يستحقها كل طالب بناءً على إجاباته، لذلك فقد أكدت مديرية التعليم بالمحافظة أنه سيتم الإعلان على الفور عن نتائج الإعدادية الترم الثاني بمجرد اعتماد وكيل وزارة الغربية للدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2024

أفصحت الإدارة التعليمية بمحافظة الغربية أن إعلان نتائج الإعدادية سيتم فور انتهاء الكنترول من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، وبذلك يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس أو اسم الطالب، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولًا على الطالب التوجه إلى منصة التعليم الأساسي التابعة إلى المحافظة أو من خلال التوجه لبوابة نتيجة نت على الإنترنت من هنا.

بعد ذلك يحدد على نتائج الغربية ضمن القائمة المتاحة على الموقع.

في هذه الخطوة يختار الطالب أو ولي أمره خدمات الاستعلام عن نتائج الإعدادية ثم إدراج اسم الطالب أو رقم الجلوس.

في النهاية يضغط الطالب على خيار استعلام ثم ينتظر لحظات حتى يتم ظهور النتيجة للاطلاع عليها.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن حقيقة موعد ظهور نتيجة الإعدادية لهذا العام وقد أكدت أنه من المفترض أن يتم اعتماد الدرجات رسميًا وتظهر خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من تصحيح إجابات الطلاب ورصد الدرجة التي يستحقها كل طالب في المواد الدراسية وعليه يمكن للطلاب الاستعلام بكل سهولة عن نتائجهم عن طريق موقع نتيجة نت او من خلال موقع التعليم الأساسي التابع إلى المحافظة.