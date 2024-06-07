بشرى سارة لموظفي الدولة العراقية: استمرار صرف الرواتب مع الزيادات الجديدة!

أكدت وزارة المالية بالعراق على أن إرسال الرواتب لموظفي الإقليم في الدوائر والمؤسسات الحكومية مستمر إلى الآن منذ يوم الأحد الماضي مع وجود زيادة طفيفة على الرواتب، وذلك بعد أن صدق عليها مؤخرًا مجلس الوزراء بالدولة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، يأتي ذلك في ظل حرصت السلطات على أن يحصل جميع العاملين في الدولة على رواتبهم سريعًا من أجل شراء احتياجاتهم الأساسية استعدادًا لهذه المناسبة.

صرف الرواتب مع الزيادات الجديدة في العراق

أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية بالعراق أن صرف الرواتب سيتم في موعده دون أن يكون هناك أي تعديلات على مواعيد الصرف:

جاء ذلك في إطار تزامن عيد الأضحى مع مواعيد الصرف والذي من المتوقع أن يكون يوم 16 و 17 من يونيو.

كما أن العيد سينتهي إما يوم 19 أو 20 من نفس الشهر وبالتالي يتم مواصلة الدوام يوم 23 قبل موعد صرف الرواتب المحدد شهريًا.

وجدير بالذكر أن أية تعديلات جديدة تطرأ بشأن موعد صرف الرواتب سيتم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية على الفور.

الاستعلام عن رواتب الموظفين

للاطلاع على كل ما هو جديد بالنسبة لرواتب الموظفين في مختلف مؤسسات ودوائر الدولة، وفرت وزارة المالية إمكانية الاستعلام بسهولة من خلال تنفيذ الخطوات التالية: