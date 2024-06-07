دلعي ولادك في العيد حلوى اللدو الهندية لذيذة وشهية وطعمها حكاية لا يقاوم

حلوى اللدو الهندية من الحلويات اللذيذة التي تتميز بسهولة تحضيرها، فهي جميلة الشكل ولذيذة الطعم ومكوناتها متوفرة في كل مطبخ وهي من الحلويات المشهورة في بلاد الهند ونجد عليها إقبال كبير من الناس، كما تعرف بقوامها الطري ورائحتها الشهية، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل حلوى اللدو الهندية بمكونات بسيطة ومتوفرة في البيت.

مكونات عمل حلوى اللدو الهندية

تتكون الحلوي من مقادير بسيطة وسوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

نصف كأس من الدقيق العادي.

كأس إلا ربع من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ربع كأس من السمنة.

ملعقة صغير من البيكنج بودر.

ربع كأس من الحليب السائل.

زيت للقلي.

2 كوب من الشربات ثقيل القوام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل حلوي اللدو الهندية بخطوات بسيطة وهي كما يأتي: –

نحضر وعاء ونضع به الدقيق، والحليب البودرة، والهيل، والبيكنج بودر، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نضيف السمنة للخليط ونقلب بواسطة الملعقة الخشبية حتى يصبح الخليط مثل حبات الرمل. نقوم بإضافة الحليب بالتدريج ونعجن باليد حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة مثل عجينة البسكويت. نغطي البولة، ثم نتركها لمدة 10 دقائق حتى ترتاح العجينة تمامًا. نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم ونتركها جانبًا حتى ترتاح قليلاً قبل التسوية.

طريقة تسوية حلوى اللدو الهندية

نحضر مقلاة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها على النار حتى تسخن، ثم نضع كرات الحلوى بالزيت ونقلب من حين لأخر حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي، ثم نخرجها من الزيت ونضعها على طبق مفروش بمناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت وتصبح الكرات دافئة، بعد ذلك نضع الكرات في الشربات الساخن حتى تتشرب تمامًا وتصبح طرية ولذيذة.