“خير أيام الدنيا”.. فضل صيام يوم عرفة والاعمال المستحبة في وقفة عرفة

يبحث العديد من المسلمين عن فضل صيام يوم عرفة حيث لم يفصلنا عن عيد الأضحى إلا أياما معدودة حيث صيام هذا اليوم من أفضل الأعمال عند الله، و من السنن المؤكدة المستحبة للمسلمين حيث يحمل هذا اليوم أهمية كبيرة في الدين الإسلامي، حيث يوافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم وقوف الحجاج في صعيد عرفات قرب مكة المكرمة، وفي هذا الصدد سوف نوضح كافة التفاصيل عن فضل صيام يوم عرفة، تابعونا لمعرفة المزيد.

فضل صيام يوم عرفة

يعتبر يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله، ويعد من أعظم الأيام في السنة الهجرية، ويتمثل فضل صيام يوم عرفة في النقاط التالية:

يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة من الذنوب، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم.

يقرب العبد إلى الله ويزيد من درجاته في الدنيا والآخرة.

بالإضافة إلى أنه فرصة للمسلمين لتجديد الإيمان والتوبة إلى الله، والتضرع بهدف تحقيق السمو الروحي.

يعد أيضا من أفضل الأيام لقبول الدعاء والتضرع إلى الله، فالله يجيب دعاء الصائمين في هذا اليوم.

يباعد المؤمن عن النار سبعين خريفا.

الأعمال المستحبة في يوم عرفة

وبعد أن أوضحنا فضل صيام يوم عرفة، ينبغي أن نشير إلى أن هناك العديد من الأعمال المستحبة التي ينبغي عليها المسلمون القيام بها خلال يوم عرفة، ومن أبرزها: