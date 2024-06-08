جميع التفاصيل .. مدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية 2024 أفضل بدائل الثانوية العامة

تعتبر مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية أحد أفضل البدائل لمدارس الثانوية العامة، المخصصة لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث يحلم العديد من الطلاب بالالتحاق بمدرسة الضبعة النووية لعام 2024، ولكن ينتظرون معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بهم، كما ينتظرون معرفة تنسيق المدارس المختلفة لعام 2024، والتي منها مدرسة الضبعة النووية، حيث يحلم العديد من الطلاب بالالتحاق بالمدارس الفنية المختلفة، والتي منها: مدارس التمريض، مدارس التجارة.

شروط التسجيل في مدرسة الضبعة النووية 2024

قد قام المسؤولين عن مدرسة الضبعة النووية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الطالب المتقدم أثناء التسجيل في المدرسة لعام 2024، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم قد نجح في الشهادة الإعدادية لعام 2024.

يجب أن يكون المتقدم من والدين مصريين.

كما يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 18 عام.

يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات المقدمة من المدرسة.

يجب أن تكون درجات الطالب متوافقة مع تنسيق المدرسه لعام 2024.

مميزات مدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية

هناك العديد من المميزات التي تجعلك ترغب في التقدم على مدرسة الضبعة النووية لعام 2024، ومن هذه المميزات: أنها تمكنك من الالتحاق بالكليات المختلفة، مثل: كلية الهندسة، والكليات الخاصة بالتكنولوجيا، كما أنها تمكنك من الالتحاق بالمعاهد المختلفة المتاحة للحاصلين على الدبلوم الصناعي، ويمكن للمتخرجين منها أيضًا العمل كفنيين بالمفاعل النووي المصري، كما يمكنك بعد التخرج من مدرسة الضبعة النووية الذهاب في البعثات إلى الدول الخارجية، للمساهمة في بناء المفاعل النووي السلمي.

المستندات المطلوبة للتسجيل في مدرسة الضبعة النووية

هناك بعض المستندات التي يجب عليك تقديمها حين تسجل في مدرسة الضبعة النووية لعام 2024، ومن هذه المستندات التالي: استمارة التقديم الإلكتروني للمدرسة، شهادة بيان نجاح ودرجات الشهادة الإعدادية لنفس سنة التقديم، صورة شهادة ميلاد الطالب، صورتين شخصيتين حديثتين للطالب، صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.