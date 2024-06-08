«بجودة hd » موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 73 الأخيرة على القمر الصناعي نايل سات

آثار إعلان مسلسل طائر الرفراف الحلقة 73 الأخيرة ضجة كبيرة منذ بداية نشر الإعلان الجديد، حيث كان الإعلان يتضمن جلسة العائلة حول مائدة الطعام ودهشة الجميع عند دخول ضيف هاليس آغا، والذي من المتوقع أن يكون أورهان ابنه الذي قتل برصاصة وانفصل عن المسلسل منذ حلقتين، وسفر سيران مع طارق إلى لندن من أجل العلاج، ولقد حقق هذا المسلسل التركي الشهير باسم فريد على الشاشات العربية نجاحاً كبيراً منذ بداية عرضه.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 73

يذاع مسلسل طائر الرفراف الحلقة 73 على قناة Mbc 4 بعد بثها مباشرة على الشاشات التركية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية، كما يعرض على قناة Start TV بطولة عفراء أوغلي التي تجسد شخصية سيران، ومارت رمضان الذي قام بدور فريد حفيد هاليس أورهان ونخبة من كبار الفنانين، حيث انتهت الحلقة السابقة بتعاون سيران مع هاليس من أجل خداع طارق لتحرير زوج أختها منه، واتفاق فريد مع كبير المافيا من أجل رغبته في الثأر من الأشخاص الذين قتلوا والده ورغبته في كسب القوة، إلا أن الإعلان الجديد للحلقة الأخيرة غير كل الخطط.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

هناك عدة قنوات فضائية تقوم بعرض المسلسل التركي طائر الرفراف والمعروف باسم فريد داخل الوطن العربي، حيث هناك أقوال تؤكد أن قصة المسلسل حقيقية، وتقوم قناة ستار تي في بنقل المسلسل في تمام الساعة 8 مساء كل يوم جمعة بمعدل حلقة أسبوعية، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة: