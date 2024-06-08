Link مباشر نتائج الثالث المتوسط العراق عموم المحافظات 2024 عبر وزراة التربية العراقية

ينتظر العديد من الطلاب نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2024 على موقع وزارة التربية العراقية للمرحلة الأولى ووفقاً لمصادر من وزارة التربية والتعليم في العراق، فإن عمليات التصحيح الآن في مراحلها النهائية، وستُنشر النتائج فور الانتهاء منها على الموقع الرسمي للوزارة، مما يتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم بشكل مباشر، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

أكدت جهات عديدة تابعة لوزارة التربية العراقية أن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 ستصدر بشكل الكتروني اولا، كما ستظهر بشكل الورقي في المدارس، كما تم الإشارة إلى أن الطلاب الذين حصلوا على 45 درجة سيتم زيادة درجاتهم بإضافة 5 درجات، ليصل المجموع إلى 50 درجة.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

أفاد بيان من وزارة التربية العراقية بأن الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط في عموم العراق لعام 2024 سيتم عبر خطوات بسيطة وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع “نتائجنا” أو موقع وزارة التربية.

بمجرد ظهور النتيجة، سيتمكن المستعلم من عرض نتيجة الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2024 على الصفحة الرئيسية.

يمكن للمتصفح العثور على النتائج مرتبة حسب المحافظات، وعلى الطالب اختيار المحافظة المناسبة له لتحميل النتيجة، وبعد ذلك يمكنه الاستعلام عنها من خلال ملف PDF

وزارة التربية العراقية الثالث متوسط

لن تُعلن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 حتى تكتمل كل عمليات التصحيح، حيث أشار بعض المعلمين عبر لجان التصحيح إلى أن المؤشرات توحي بارتفاع نسبة النجاح سوف تقوم الوزارة بتحديد دروس الإكمال بثلاث مواد فقط.، لدرجات سيتم رفعها من 45 إلى 50 درجة، سيتم الإعلان عن النتائج بطريقتين: عبر المركز وعن طريق الإنترنت.