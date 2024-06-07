رابط results.mlazemna نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا في البصرة والكرخ وصلاح الدين ودهوك وكل المحافظات

من المتوقع الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول خلال الساعات القادمة حيث أوضح مصدر مسؤول تابع للوزارة على اقتراب رفع النتيجة على موقع الوزارة الرسمي، وأشار المصدر أيضا أن نسبة نجاح الثالث المتوسط هذا العام تعتبر من الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة، وتهدف الوزارة إلى تقديم كل التيسيرات للطلاب والطالبات للحصول على النتيجة، ونتمنى لهم التفوق المستمر، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن النتائج قريبًا، حيث يعمل فريق الوزارة على تحديد الموعد النهائي لذلك.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

من المقرر أن تكون نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول مرضية بشكل كبير للطلاب مقارنة بالأعوام الماضية ، وسيتم الإعلان عنها مباشرة عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو نتائجنا، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الامتحانات قد انتهت في 4 يونيو، وبدأت فورًا جميع الأعمال المتعلقة بتصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، وهذا يساعد في إعلان ظهور نتائج الطلاب بكل سهولة وخلال وقت قصير عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، بالإضافة إلى أن هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية في العراق حيث يتحدد بها مستقبل الطلاب في المراحل التعليمية القادمة.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

إذا أردت استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول، فاتبع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع وزارة التربية العراقية أو نتائجنا المرتبط بالوزارة.

حدد نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول.

حدد نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول. أدخل اسمك الرباعي في الخانة المخصصة له.

حدد المحافظة التابعة لك من القائمة المنسدلة.

أدخل رقم الامتحان الخاص بك في الخانة المخصصة له.

اضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة على الفور.

ومن خلال اتباع الخطوات السابقة ستتمكن من الحصول على النتائج بسهولة، كما يمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.