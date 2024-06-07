اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.. رابط تحميل وطباعة الاسماء pdf  

يعتبر الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ومعرفة الحصول علي البرنامج أمرا حيويا للأسر والافراد الذين يبحثون عن المساعدة والدعم في تلبية احتياجاتهم الاساسية ، ويعتبر برنامج الراعية الاجتماعية من اهم البرامج الدعم والمساعدة التي يتم اطلاقها لتوفير حياة كريمة للأفراد وكذلك لتحسين مستوي معيشتهم لفئة اكثر احتياجا.

ما هي خطوات الاستعلام عن المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية

لابد من الذهاب ألي منصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للدخول علي الموقع .

نقوم بإدخال رمز التحقق المرئي .

ثم نقوم بالضغط علي الخدمات الالكترونية .

نقوم باختيار اسماء الرعاية الاجتماعية

نقوم بالضغط علي رمز اخر وجبة

نقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة ثم نقوم بالضغط علي زر الاستعلام .

ننتظر قليلا لظهور كشوف الاسماء .

شروط الحصول علي البرنامج

للحصول على الرعاية الاجتماعية يجب ان تتوفر عده شروط تتمثل فيما يلي: