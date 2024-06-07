اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.. رابط تحميل وطباعة الاسماء pdf  

يعتبر الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ومعرفة الحصول علي البرنامج أمرا حيويا للأسر والافراد الذين يبحثون عن المساعدة والدعم في تلبية احتياجاتهم الاساسية ، ويعتبر برنامج الراعية الاجتماعية من اهم البرامج الدعم والمساعدة التي يتم اطلاقها لتوفير حياة كريمة للأفراد وكذلك لتحسين مستوي معيشتهم لفئة اكثر احتياجا.
ما هي خطوات الاستعلام عن المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية
- لابد من الذهاب ألي منصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للدخول علي الموقع .
- نقوم بإدخال رمز التحقق المرئي .
- ثم نقوم بالضغط علي الخدمات الالكترونية .
- نقوم باختيار اسماء الرعاية الاجتماعية
- نقوم بالضغط علي رمز اخر وجبة
- نقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة ثم نقوم بالضغط علي زر الاستعلام .
- ننتظر قليلا لظهور كشوف الاسماء .
شروط الحصول علي البرنامج
للحصول على الرعاية الاجتماعية يجب ان تتوفر عده شروط تتمثل فيما يلي:
- البرنامج عادة ما يكون مخصصا للأسر والافراد ذوي الدخل المحدود الذي يعانون من الظروف المادية الصعبة .
- في بعض البرنامج يكون لفئات محددة مثل الايتام ، كبار السن ، النساء العازبات ، الاعاقة .
- يتضمن البرامج الرعاية الاجتماعية شروطا متعلقة بالحالة الصحية مثل الامراض المزمنة وايضا الاعاقة .
- البرامج قد تكون محددة لفئات عمرية مثل الاطفال او كبار السن.
- كما قد تتضمن وجود اقامة قانونية في المنطقة المعينة .
- يتعين علي المتقدمين تقديم دليل علي عدم القدرة علي توفير شراء الاحتياجات الاساسية .
- تتطلب بعض البرامج للمتقدمين بالتصريح بالدخل والموارد المالية .
- يجب علي المتقدمين يستوفون علي الشروط المحددة من قبل الجهة المعينة للحصول علي البرنامج .