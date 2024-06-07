“بعد رؤية هلال ذي الحجة”.. موعد وقفة عرفة 2024 في كل الدول العربية “السعودية، العراق، مصر، الكويت” وموعد اجازة عيد الاضحى

تزايدت التساؤلات عن موعد وقفة عرفة 2024 خلال الساعات الماضية حيث تعد فرصةً استثنائية للتواجد في أجواءٍ روحانيةٍ مميزة، حيث يتجمع ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم في صعيد عرفة، وتعد وقفة عرفة ركنًا أساسيًا من أركان فريضة الحج، وتمثل هذا اليوم ذروة الرحلة الروحية للحاج، حيث يغفر له ذنوبه ويتضرع إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفار. وفيما يلي سوف نستعرض وقفة عرفة لعام ١٤٤٥ هـ وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذو الحجة لعام الحالي.

موعد وقفة عرفة 2024

من المتوقع أن يكون موعد وقفة عرفة 2024 يوم السبت، الموافق 15 يونيو الحالي وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في المملكة العربية السعودية لعام الحالي، والجدير بالذكر أن وقفة عرفة من أبرز الأعمال العبادية في الإسلام، حيث يقف الحجاج في صعيد عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها، متضرعين إلى الله تعالى، ملبين بدعواتهم وأمانيهم، ويعتقد أن هذا اليوم هو يوم الغفران، حيث يغفر الله تعالى فيه الذنوب للمؤمنين.

ومن خلال وقفة عرفة، يحرص الحجاج على قضاء وقتهم في الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، يطلبون الغفران والرحمة والقبول، ويستغفرون ذنوبهم وطالبين العون والتوفيق من الله عز وجل، وينبغي عليهم قراءة القرآن الكريم وذكر الله تعالى والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى

وبعد أن أوضحنا موعد وقفة عرفة 2024، لا بد أن نشير إلى أنه تم تحديد عدد أيام إجازة عيد الأضحى لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والحكومي حيث ستمنح إجازة تستمر لمدة تقريبية تصل إلى 9 أيام، وستكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا يحدد ميعاد وقفة عرفات وبداية إجازة عيد الأضحى المبارك. وسيتم ذلك خلال الأيام المقبلة حيث تم استطلاع هلال شهر ذي الحجة أمس، وسيكون عيد الأضحى يوم 16 من يونيو للعام الحالي.