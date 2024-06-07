احلى خبر قبل العيد.. زيادة المعاشات للمواطنين بنسبة 15% قبل العيد… اعرف الحقيقة وشوف هتزيد ولا لا

يستعد الجهاز الوطني للضمان الاجتماعي لإطلاق صرف المعاشات المقرر لشهر يونيو من العام 2024 في السبت المقبل، وهذا يأتي مع إصدار الدفعة الرابعة لزيادة قيمة المعاشات بنسبة 15%، وذلك بموجب الحزمة الاجتماعية التي أقرها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفائدة مستحقي المعاشات، كانت هذه الحزمة قد بدأ تنفيذها في الأول من شهر مارس الماضي، وفي مقال اليوم وعبر موقع البديل سوف نتعرف على تفاصيل هذه الزيادة المتوقعة في معاشات والتي قد تبلغ قيمة الزيادة 15 %، تابعونا للتعرف على كافة التفاصيل.

تفاصيل الزيادة بنسبة 15 %

وفي صدد هذا الخبر وبناء على الإعلان الرسمي الصادر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفهم من خلاله أن المعاش الذي يحتسب على أساسه الزيادة يشمل إجمالي المعاش المستحق للمتقاعدين والزيادات المضافة عليه حتى تاريخ 29 فبراير 2024،كما يلاحظ أن الزيادة تطبق على المستحقين بنسبة معينة من المعاش المقدم لهم في 1 مارس 2024، يشير القرار أيضا إلى أن الإعانة الخاصة بالعجز والمنحة الاستثنائية المنصوص عليها في القوانين رقم 166 لسنة 2022 ورقم 172 لسنة 2023 لا تعتبر جزءا من المعاش الذي يحتسب على أساسه الزيادة.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

وفي تصريحات حصرية كشفت الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي أن القيمة العليا المحددة لزيادة المعاشات تبلغ 1890 جنيها، مع تحديد الحد الأدنى للزيادة عند 195 جنيها، وأوضحت الهيئة أن أصحاب المعاشات سوف يتلقون مبالغ مستحقاتهم لشهر يونيو خلال يوم السبت القادم.