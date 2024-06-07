بشائر خير! هذه الفئات ستحصل على معاش إضافي بدءًا من أول يوليو!

الحكومة تكشف عن تفاصيل صرف المعاشات الإضافية، حيث أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد جاء بنص يوضح بعض الفئات التي تستحق الحصول على معاش تأمين العجز والشيخوخة والوفاة، وقد يجهل الكثير من المواطنين وجود مثل هذا المعاش، وخلال مقالنا سوف نوضح جميع ما يتعلق بهذا المعاش بشكل مفصل.

معاش الشيخوخة والوفاة

إن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون قد تضمنت عدة شروط حتى يكون المواطن مستحق لهذا المعاش وسوف نوضحها فيما يلي:

أولًا بلوغ الشخص المؤمن عليه سن الشيخوخة كما يجب أن يكون له مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 10 سنوات، كما أن هذه الفترة سوف تزداد لتصل إلى 15 فعلية وذلك بداية من أول شهر يناير عام 2025، كما يجب أن لا يكون قد صرف التعويض الخاص بالدفعة الواحدة عن فترات الاشتراك التي أشرنا إليها.

كما ينبغي أن تكون خدمة المؤمن علية قد انتهت بسبب العجز الكامل وذلك بالنسبة للفئات التي تم الإشارة إليها في اللائحة، كما يجب أن يتم إثبات العجز المستديم أثناء النشاط أو العمل وذلك بالنسبة إلى باقي الفئات.

وأيضًا يشترط أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت للوفاة وذلك بسبب الفئات التي تمت الإشارة لها في اللائحة.

أنتهاء خدمة الشخص المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم، ويشترط أن يتم صدور قرار من اللجنة المختصة التي نص عليها القانون في المادة رقم 21، يوضح عدم وجود أي عمل آخر للشخص المؤمن عليه عند صاحب العمل، مع العلم أنه يتم استثناء هذا الشرك بالنسبة إلى الحالات التي صدر بشأنها قرار من قبل رئيس الهيئة وذلك بناءًا على موافقة من مجلس الإدارة.

وأخيرًا يشترط أن يكون الوفاة أو العجز الكامل في مدة عام من تاريخ انتهاء نشاط أو عمل أو خدمة الشخص المؤمن عليه.

معاش الوفاة

لاستحقاق هذا المعاش يشترط التالي: