سار لموظفي المغرب.. زيادة أجور العاملين في المغرب للقطاعين العام والخاص

كشفت وزارة المالية في دولة المغرب، عن وجود زيادة جديدة في رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين خاصة في هذه الظروف المعيشية التي يمر بها العالم، مع مراعاة بأن الصرف يكون تلقائي على الراتب المستحق لكل موظف داخل الدولة، وعليه فيمكنك التعرف على قيمة الزيادة، كما قامت الوزارة بتحديدها.

زيادة أجور رواتب الموظفين في المغرب

وفقًا لتوجيها وزارة المالية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية داخل الدولة، فإن الزيادة التي تم التصديق عليها مؤخرًا بلغت قيمتها 1000 درهم مغربي، بالإضافة إلى تطبيق هذه الزيادة سيكون بداية شهر يوليو 2024، أي الشهر القادم يحصل على هذه الزيادة جميع العاملين في الدولة، وبالنسبة للقطاع الخاص فإن الحد الدنى للأجور تم رفعه بنسبة 10%، مع اختلاف عدد دفعات الزيادات كما كشفت عنها وزارة المالية.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في المغرب

أما عن خطوات الاستعلام عن أجور العاملين في القطاعات العامة والخاصة بالدولة، فيُرجى اتباع الأتي:-