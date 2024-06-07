“التكبيرات من الحرم المكي”..تردد القنوات الناقلة تكبيرات عيد الاضحى 2024 على نايل سات واسمع تكبيرات العيد طول اليوم بدون انقطاع

ارتفعت مؤشرات البحث عن تردد القنوات الناقلة تكبيرات عيد الاضحى 2024 حيث لم يفصلنا على عيد الأضحى إلا أياما معدودة حيث يتطلع الكثيرون إلى الاحتفال بالعيد والاستمتاع بأجوائه الفريدة، ويسعى المسلمون جميعًا إلى الاستماع إلى تكبيرات العيد والمشاركة في هذه الفعاليات الروحانية، ومن ثم يسعون لمعرفة التردد الذي تنقل عليه قناة تكبيرات العيد والتي تبث فعالياتها مباشرة من الحرم المكي، مما يمنحهم فرصة للمشاركة في هذه الأجواء المبهجة والمباركة.

تردد القنوات الناقلة تكبيرات عيد الاضحى 2024

يعد تردد القنوات الناقلة تكبيرات عيد الاضحى 2024 من أبرز الترددات التي نالت شعبية كبيرة خلال الساعات الماضية، وسوف نوضح تردد هذه القنوات عبر الأقمار الصناعية، وهي:

1- تردد قناة الحج: تبث هذه القناة تكبيرات العيد حيث يحرص المسلمون على متابعتها وسماع تكبيرات العيد عبرها، ويمكن الوصول إلى قناة الحج من خلال التردد التالي على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10922.

الجودة: HD.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

2- تردد قناة السعودية للقرآن: تعتبر قناة السعودية للقرآن ضمن قائمة القنوات المهمة التي تبث تكبيرات العيد، ويمكن الوصول إلى قناة السعودية للقرآن عبر التردد التالي على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

كيفية تنزيل تردد القنوات الناقلة تكبيرات عيد الاضحى 2024

تستطيع الآن تنزيل تردد القنوات الناقلة تكبيرات عيد الاضحى 2024 من خلال اتباع مجموعة من التعليمات التالية: