تابع مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28 مترجمة عبر تردد القنوات الناقلة لها في الموعد الرسمي

يتابع العديد من المشاهدين مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28، وذلك لأنه من أعظم الأعمال الدرامية والتاريخية الشهيرة، وقد حقق شعبية كبيرة منذ بداية عرضه، حيث استطاع أن يجذب انتباه الجماهير بقصته الملحمية حول تحرير القدس ومعارك الصليبيين، ومن المتوقع أن تكون أحداثه مرتقبة ومثيرة خلال الحلقات القادمة، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن حلقة هذا المسلسل، بالإضافة إلى ذكر القنوات الناقلة لهذا المسلسل.

موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28

يترقب العديد من محبي الدراما التركية والتاريخية موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28 لمتابعة سلسلة الأحداث المثيرة في هذا العمل الدرامي الذي يحكي قصة حياة صلاح الدين، وهو الحاكم العربي الذي ظهر في القرن الثاني عشر إذ يسعى صلاح الدين خلال حكمه إلى توحيد البلاد الإسلامية في المنطقة بين النهرين وسوريا وفلسطين ومصر، وتتناول الحلقات قصة كفاحه وحروبه ضد الصليبيين وجهوده في تحرير القدس.

ويتم عرض الحلقات الجديدة من المسلسل على المواقع الإلكترونية كل ثلاثاء، بالإضافة إلى عرضه على قناة الفجر الجزائرية بتوقيت القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، مترجمًا وبأعلى جودة، ويتم عرضه أيضًا رسميًا في تركيا على قناة TRT التركية

القنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28

ويمكن للمتابعين أيضا مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28 على قناة TRT التركية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا كل بوم اثنين، ولمشاهدة هذه الحلقة قم بضبط التردد التالي على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11042.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أو يمكن استخدام التردد التالي على القمر الصناعي عرب سات: