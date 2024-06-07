مظلتي بالاسم .. رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة الأخيرة وزارة العمل

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 يبحث عنها المواطن الراغبين في الحصول على مساعدات البرنامج، الذي يعتبر من أهم برامج الدعم والمساعدة التي توفرها الحكومة العراقية، حيث يهدف إلى تقديم دعم مادي إلى الفئات الفقيرة في المجتمع التي تعجز عن قضاء احتياجاتها الأساسية واحتياجات أسرهم، وفي الفقرات التالية توضح خطوات الاستعلام عن المقبولين كما نوضح الشروط اللازم توافرها لاستحقاق مساعدات هذا البرنامج.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 بكل سهولة ويسر عن طريق منصة مظلتي الرسمية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن طريق اتباع هذه الخطوات:

أولا قم بالذهاب إلى منصة مظلتي.

سجل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم ورقم المرور.

اختر الخدمات الإلكترونية.

ثم حدد المقبولون بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

سجل بيانات صاحب الطلب.

تأكد من صحة كافة البيانات.

ثم اضغط على كلمة استعلام.

انتظر ثواني حتى تظهر كشوف المستفيدين.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

لقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن مجموعة من الشروط الأساسية اللازم أن تكون متوفرة في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، وذلك لكي تتأكد الوزارة من أن المساعدات المالية التي يتم صرفها من هذا البرنامج يتم توجيهها إلى الأشخاص المستحقين والمحتاجين، ومن أبرز الشروط التي تم تحديدها ما يلي: