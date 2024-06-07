“ملوك اللعبة معايا الشفرة” استمتع بأقوى شفرات جاتا GTA San Andreas وسيطر على اللعبة!

معظم لاعبي جاتا سان اندرياس يهتمون بالحصول على أخطر الشفرات المضمونة والتي تأتي بشكل مجاني وهي التي يحصل عليها المستخدم فور تنزيل اللعبة على جهازه، أيضًا يمنح الشفرات اللاعب مجموعة كبيرة من التحديات بالإضافة إلى شراء المعدات والكثير من الموارد التي تجعل اللعب أكثر متعة ومغامرة، لذلك أعددنا لكم تقرير مفصل يمكن من خلاله الحصول على أفضل تجربة لعب فور تحميل جاتا اندرياس.

تحميل لعبة جاتا GTA San Andreas

حتى تتمكن من الحصول على المزايا التي توفرها اللعبة يمكنك تنزيلها على اي نوع جهاز تملكه سواء كان أندرويد أو آيفون، ويتم ذلك بناءً على الخطوات التالية:

التوجه إلى متجر تطبيقات الهاتف.

الذهاب إلى شريط البحث ثم إدراج اسم اللعبة.

التحديد على أيقونة اللعبة الصحيحة والضغط على تثبيت.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول والبدء في خوض عالم المغامرات والتشويق.

شفرات لعبة GTA San Andreas

يمكن الحصول على مزايا إضافية داخل اللعبة من خلال مجموعة شفرات تتوفر باللعبة، وتأتي على النحو التالي:

يمكن شراء الذخائر من خلال الشفرة FULLCLIP.

أيضًا هذه الشفرة LXGIWYL مخصصة للأسلحة.

بالإضافة إلى أن شفرة العضلي هي BTCDBCB.

كما يمكن الحصول على القفزة الخارقة KANGAROO.

أخيرًا شفرة HESOYAM لإعادة السيارات المنتهية.

مزايا لعبة GTA San Andreas

يمكن تنزيل اللعبة على جميع إصدارات الهواتف الذكية ومن ثم الحصول على الشفرات وبالتالي يتمكن اللاعب من الاستمتاع بالمزايا التالية: