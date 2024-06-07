رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024.. شروط التقديم والاوراق المطلوبة

قامت الحكومة الجزائرية لدعم شباب العاطلين بالإعلان عن منحة البطالة التي تعد من أهم البرامج التي أطلقتها الحكومة لمساعدة الفئات التي تحتاج الى ذلك واوضحت الوزارة أن هناك بعض الشروط اللازمة للقبول في منحة البرامج، يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين، وكذلك توجد بعض الإجراءات التي يجب أن يتبعها المتقدم لكي يحصل على المنحة و ذلك حرصا من الحكومة على وصول الدعم الى الفئات المستحقة ومساعدتها على الأعباء المعيشية وسوف نتعرف على شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 وما هي الاوراق والمستندات المطلوبه.

المستندات المطلوبة في منحة البطالة الجزائر

إذا كنت ترغب في الحصول على منحة البطالة بالجزائر يجب عليك أن توفر عدة أوراق ووثائق ويجب أن تتحقق من صحتها وهي تشمل ما يلي:

شهادة إثبات لتأدية الخدمة المدنية.

شهادة عائلية.

إيصال التسليم عند التقديم على الانترنت.

احضار صك بريد.

بطاقة هوية تكون سارية الصلاحية.

رابط التسجيل على منحة البطالة الجزائر

أوضحت الحكومة الجزائرية عدة خطوات سهلة وبسيطة للتسجيل في منحة البطالة من الجزائر حيث ان هذه الخطوات الإلكترونية عبر رابط الوكالة الوطنية للتوظيف من خلال ما يلي: