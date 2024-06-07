اكشف عن اسمك pdf .. تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر مظلتي بالاسم

يتساءل العديد من مواطني العراق عن موعد الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة خلال الساعات الراهنة حيث من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، ويجدر بنا الإشارة أن البرنامج يوفر الدعم للمواطنين العراقيين وتخفيف أعباء الحياة من خلال توفير حياة كريمة لهم وفقًا لشروط محددة من قبل الهيئة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، ينبغي أن ننوه الى أن برنامج الرعاية الاجتماعية يعد من أبرز برامج الدعم والمساعدة المهمة التي يقدمها المجتمع في العراق للأشخاص الذين يحتاجون إليها، وقد يتطلب الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية توفر مجموعة من الشروط، وذلك لضمان استحقاق المستفيدين وفقًا للمعايير المحددة.

وهناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لكي يحصلوا على الوجبة السابعة، وهي:

أن يكون المتقدم مقيمًا في إحدى محافظات العراق بشكل دائم.

أن يكون لدى المتقدم عمل ثابت أو وظيفة.

ينبغي أن يكون المتقدم من أصل عراقي ويحمل الجنسية العراقية،

عدم امتلاك عقارات أو أملاك ذات قيمة عظيمة

أن يكون عمر المتقدم أقل من 60 سنة للرجال وأقل من 55 سنة للنساء

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

إذا أردت أن تستعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، فاتبع الخطوات التالية: