وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا بالاسم والرقم الامتحاني عموم المحافظات

يسيطر القلق على كل الأسر العراقية قبل إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا، حيث تحتل المرحلة المتوسطة على اهتمام كبير من قبل كل أولياء الأمور والطلاب معًا، خاصةً الصف الثالث الذي له تأثير على مراحل التعليم التي يلتحق بها الطالب في السنوات القادمة، مما تكون كل الأسر حريصة على توفير جو مؤهل للطالب، يمنحه الهدوء والاستقرار والراحة النفسية حتى يكون قادر على المذاكرة وتحصيل أكبر كم من المعلومات بأفضل طريقة ممكنة.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا

ويريد أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا، لأنه من المواقع الرسمية التي تتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى نتائج الطلاب، عند قيام وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنها، كما يتميز الموقع بالدقة البالغة في درجات كل الطلبة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بعد تنفيذ الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي ملازمنا .

انتظر حتى تفتح لك الصفحة الرسمية الخاصة بالموقع.

بعد فتح الموقع تجد أيقونة ” نتائج الثالث متوسط ” في الوجه الرئيسية في حالة رفع نتيجة الدور الأول.

وهنا يجب على الطالب أن يسجل بياناته.

وكتابة بيانات العام الدراسي والمدرسة.

ولا يمكن أن يغفل رقم الجلوس.

وفي النهاية يتم اختيار زر ” بحث ” .

أما في حالة عدم وجود تبويب ” النتائج ” فهنا لن تكون الوزارة انتهت من رفع النتيجة على الموقع بعد.

امتحانات الصف الثالث المتوسط بالعراق 2024

وضعت وزارة التربية جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للسنة الحالية، وأعلنت عنه في كل مدارس المرحلة المتوسطة قبل انطلاق الامتحانات بوقت كافي، حتى يقوم الطلبة بالاستعداد بشكل كافي، وقد انطلقت الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو السابق، واستمرت حتى الأربعاء الموافق الخامس من يونيو 2024، وقد اهتمت الوزارة بوضع أيام إجازة في الجدول يحصل فيها الطالب على راحة، ووقت لمراجعة دروس المادة القادمة.