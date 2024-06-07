مميزات تحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold وماهي أهم التحديثات المضافة حديثا لتطبيق واتس الذهبي

واتساب الذهبي WhatsApp Gold يعد من أفضل إصدارات والمعدلات المتطورة من ابو عرب لتطبيق الواتساب الرسمي، بالعديد من المزايا والإضافات الجديدة والمميزة التي لم يتم تضمينها في الإصدارات الأصلية، تشمل الإمكانيات الحديثة التي يقوم واتساب الذهبي بتقديمها لكم ولديه القدرة على نقل كل الملفات الكبيرة وضبط كل الإعدادات الخصوصية، وإخفاء الرؤية الحالة وحالة القراءة الرسائل، وتغيير كل سمات البرنامج حسب الرغبة، وإضافة الكثير من الرموز التعبيرية، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم كل المعلومات عن هذا التطبيق بشكل مفصل.

مميزات تحميل واتس الذهبي

يحتوي هذا التطبيق على مجموعة كبيرة من المزايا ويمكنك أن تقوم بالتعرف عليهم من خلال السطور التالية:

هذا الإصدار أصبح من الإصدارات الواتساب بلس ضد الحظر.

يمكنك أن تقوم بتمديد الحالة الخاصة بك لمدة تزيد عن 30 ثانية.

أما بالنسبة للخصوصية التطبيق يمكنك أن تقوم من خلالها اخفاء لوحة القراءة إخفاء علامة الصح أو إخفاء مشاهدة الاستوري.

يمنع حذف الرسائل المكتشفة من خصوصية التطبيق.

إضافة قفل أي محادثة سرية يعتمد عليها أي رقم لإخفاء كل المناقشات.

يمكنك تشغيل كل التسجيلات بشكل تلقائي.

يمكنك أن تقوم بتشغيل الوضع الليلي في أي وقت ترغب فيه.

يمكنك أن تقوم بحل كل المشاكل تنزيل الثيمات.

يمكنك أن تقوم بتشغيل الرد التلقائي دون أن تواجه أي المشاكل.

تستطيع ان تخفي حالتك عن بعض الاصدقاء والبعض الاخر يشاهدها.

يوفر لك ارسال الصورة مره واحدة وعند رؤيتها سوف تختفي من الشات نهائيا.

يمكنك أن تقوم بتنزيل حالة واتساب بكل سهولة

يمكنك أيضًا تقوم بإزالة كل الرموز تعبيرية التي تم تنزيلها.

أهم التحديثات المضافة حديثا لتطبيق واتس الذهبي

تم بذل جهود كبيرة جدا لكي يتمكن المستخدم إدخال كل التحسينات وتصحيح ومواجهة أي مشاكل التي تم ظهورها في النسخ القديمة من واتساب الذهبي، وشملت هذه المعايير كما يلي: