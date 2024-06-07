سجل واحصل على 1150 ريال عماني.. خطوات التسجيل في منفعة دخل الأسرة عمان 2024 وأهم شروط القبول في المنفعة

أعلنت السلطات المختصة في سلطنة عمان عن فتح باب التسجيل في منفعة دخل الأسرة عمان 2024، الذي يعد جزءًا مهمًا من مبادرات الدعم الحكومي، يعكس هذا البرنامج الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لأبناء الوطن، حيث يهدف إلى تأمين حياة كريمة للمواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما يعبر إطلاق موقع إلكتروني مخصص لصندوق الحماية الاجتماعية عن التزام الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل للمستحقين، وتقديم الدعم للأسر التي تعاني من ظروف مادية صعبة.

خطوات التسجيل في منفعة دخل الأسرة عمان 2024

يمكنك التسجيل في منفعة دخل الأسرة عمان، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع صندوق الحماية الاجتماعية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى قسم المنح والمساعدات.

اختيار “منافع الحماية الاجتماعية”.

ثم يتم تحديد خيار “دعم الأسرة”.

استكمال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم وأسرته بشكل كامل.

ثم يتم إرفاق المستندات المطلوبة لطلب القبول في المنفعة.

التأكد من صحة المعلومات والوثائق المدخلة.

في النهاية، الضغط على زر “تقديم الطلب”.

شروط القبول في منفعة الأسرة

إليكم شروط القبول في منفعة الأسرة: