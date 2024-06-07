موقع نتائجنا الثالث متوسط 2024 دور اول نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق من وزارة التربية العراقية

شهد موقع نتائجنا الثالث متوسط 2024 دور اول الآلاف من الزيارات في الساعات السابقة، خاصةً بعد انتهاء طلبة الصف الثالث من المرحلة المتوسطة داخل محافظات العراق، من أداء الامتحانات النهائية للسنة الحالية منذ أيام قليلة، وقد تبع إنتهاء الامتحانات مباشرةً عمليات البحث عن النتائج التي ينتظرونها على أحر من الجمر، ويحتاج الطلاب طريقة بحث سريعة ولا تحتاج إلى خطوات معقدة.

موقع نتائجنا الثالث متوسط 2024 دور اول

أعلنت وزارة التربية في العراق عن موقع نتائجنا الثالث متوسط 2024 دور اول، ليكون الوجهة الرسمية التابعة للوزارة المنوطة، بالإعلان عن نتائج جميع محافظات العراق بعد انتهاء الكنترول الخاص، بكل محافظة من تصحيح كافة الأوراق ورصد الدرجات وتجميعها واعتماد النتيجة رسميًا، من الجهات المختصة، ويتم الاستعلام عن النتائج بالخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني نتائجنا .

سجل البيانات الخاصة بطالب الصف الثالث المتوسط.

اكتب اسم المحافظة واسمك كاملًا.

اكتب الرقم الامتحاني الذي حصلت عليه من المدرسة.

عند قيام الوزارة برفع النتيجة الرسمية يتم وضع أيقونة ” تحميل النتيجة “.

حيث يتم تحميل ملف يحتوي على أسماء كل طلاب هذه المحافظة.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

يرغب كل الطلبة في الشعور بالراحة في الدور الأول الذي يشهد نجاح الطلاب المتفوقين، الذين يحصلون على درجات علمية جيدة المستوى، وفيما يخص الموعد الرسمي لظهور نتيجة امتحانات نهاية العام الصف الثالث، فإنه لم يحدد إلى وقتنا الحالي لأن الوزارة مازالت مستمرة في الإشراف الدقيق، على أعمال التصحيح حيث الحرص على العدالة في التصحيح والدقة، في نفس الوقت وبالتالي يتطلب الأمر المزيد من الوقت، وعند اقتراب نهاية التصحيح والبدء في تجميع الدرجات سوف تقوم بالإعلان عن موعد محدد يتم الإعلان عنه من وزارة التربية.