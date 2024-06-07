سلي ولادك .. تردد قناة توم وجيري أفضل القنوات للأطفال باقة من اجد

تصاعد البحث بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة من قبل الأهالي والعائلات الراغبين في معرفة تردد قناة توم وجيري التي تبث برامجها على مدار الساعة تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أشهر وأفضل القنوات المخصصة لتقديم محتوى مميز للأطفال، كما تقوم بإدخال تحسينات مستمرة على جودة الصورة ووضوحها تهدف القناة إلى تقديم تشكيلة متنوعة وفريدة من العروض والأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تلائم أذواق وأعمار جميع الأطفال سنقوم في هذا المقال بعرض كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، تابعونا في الفقرات التالية.

تردد قناة توم وجيري 24 ساعة

تعد قناة توم وجيري من أهم قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ترفيهي فريد من نوعه، أيضاً تقوم بعرض مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة الممتعة للأطفال بإشارة ذات جودة عالية تبث القناة على كل من نايل سات وعرب سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12149.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي عرب سات.

التردد : 11315.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة : SD.

ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكن تنزيل وضبط هذه القناة الرائعة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات المخصصة للأطفال عن طريق اتباع الخطوات التالية: