الآن رابط نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية natija.moel.ly في جميع المحافظات

لم يتم الإعلان بعد عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 والجدير بالذكر أن الطلاب قد فرغوا من أداء الامتحانات في أواخر شهر مايو واستمرت الامتحانات حوالي أسبوعين، وستقوم الوزارة بتفعيل رابط النتائج بمجرد الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية ومراجعة ورصد الدرجات، وفي هذا السياق سوف نستعرض كافة التفاصيل عنها إلى جانب كيفية الحصول عليها.

نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

أوضحت وزارة التعليم في ليبيا أن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 لم تعلن بعد، وذلك حتى يتم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، والتي يقوم بها معلمون في لجان خاصة تحت إشراف مسؤولين مختصين بشكل كامل، وبعد اكتمال هذه العملية، ستراجع ويتم اعتماد النتائج من قبل وزارة التعليم الليبية، ويتم ذلك بإشراف وموافقة وزير التعليم، وسيتم بعد ذلك الإعلان عن أسماء الطلاب المتفوقين، ويتم تكريمهم من قبل وزير التعليم، إلى جانب التأكيد على تكريم المعلمين الذين لعبوا دورًا بارزًا في تحقيق هذه النتائج المتميزة خلال العام الدراسي الحالي.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم الليبية رابط إلكتروني يسمح للطلاب بالاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 وقد تم عقد مؤتمر صحفي في مركز الامتحانات الوطني بمدينة قرقاش للإعلان عن ذلك، ويمكن لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية الوصول إلى الموقع الرسمي للوزارة مباشرة، حيث تم تفعيل الرابط لاتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم الليبية.

اختر الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية 2024.

أدخل بعد ذلك كافة البيانات المطلوبة للتقديم، مثل اسم الطالب ورقم الجلوس.

اكتب رقم التسجيل للحصول على النتيجة.

اضغط على خانة عرض النتيجة.

وستظهر كل الدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المواد الدراسية التي أجرى امتحاناتها، إلى جانب درجة كل مادة دراسية.