“خليك ناصح” أعرف أي اللي هيحصل في أسعار الكهرباء في مصر بدءًا من يوليو المقبل

خلال بضعة أيام تنتهي الإدارة العامة للتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء من إعداد السيناريوهات والمقترحات التي تحدد أسعار شرائح الكهرباء التي من المقرر العمل بها اعتبارًا من يوليو القادم، وذلك بناءً على برنامج رفع الدعم عن الكهرباء وعليه فقد أكدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أنه سيتم إرسال هذه المقترحات إلى رئاسة الوزراء.

زيادة أسعار الكهرباء يوليو المقبل

أكدت مصادر من الكهرباء أنه سيتم الإعلان عن مقترحات زيادة الأسعار من قبل جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ومن ثم رفعها على الموقع فور موافقة مجلس الوزراء عليها في مؤتمر يتم انعقاده نهاية يونيو الجاري وذلك لعرض الموقف الحالي للكهرباء.

وعليه فقد تم التوضيح أن النسب المقترحة لتحريك التعريفة ستكون الأقل في الزيادة بالنسبة لأول 3 شرائح.

حيث أن الفئات الأقل في الزيادة هم من تم تصنيفهم ضمن محدودي الدخل والفئة الأكثر احتياجًا.

كما توجد اقتراحات بمحاسبة مستهلكي الكهرباء لأكثر من 2000 كيلو وات في الساعة بسعر تكلفة انتاج كيلو الكهرباء.

وهناك سيناريو آخر ما زال قيد المناقشة حيث سيتم رفع زيادة طفيفة على سعر الشريحة الأولى وترتفع النسبة مع حجم الاستهلاك.

وجدير بالذكر أنه سيتم عرض جميع السيناريوهات على مجلس الوزراء.

تصريحات الوزارة بشأن زيادة الأسعار

صرح مصدر مسؤول في الكهرباء بشأن عدد سنوات رفع الدعم عن الكهرباء من بينهم مقترح يفيد بأن يستمر البرنامج 4 سنوات بدءًا من يوليو القادم، والآخر بشأن تحديد فترة تصل إلى 6 أشهر من يوليو القادم وحتى يناير بعدها يتم الالتزام بفترة رفع الدعم النهائي عن الأسعار، كما أكد وزير الكهرباء أن هناك فجوة تمويلية بين سعر بيع الكيلو وات كهرباء وبين إنتاج الطاقة الكهربائية وعليه فقد أضاف أنها تحتاج إلى ما يقرب من 130 مليار جنيه دعم سنوي.