“توزيع 10 مليون مصرف الرافدين”!.. بُشرى للموظفين والمتقاعدين العراقيين

يقدم مصرف الرافدين العديد من القروض والتمويلات الميسرة للعديد من المواطنين سواء كانوا موظفين أم متقاعدين، حتى أن هذه التمويلات والسلف تصل لأكثر من 100 مليون دينار عراقي، وفقًا للمشروع أو الغرض الراغب في الحصول عليه، على أن يتم استقبال مجموعة كبيرة من الطلبات، والعمل على إطلاقها في هيئة وجبات، بحيث يتمكن جميع المتقدمين من معرفة ما إذا تم شمولهم بالسلف أم لا.

مميزات سلف الرافدين في العراق

من أبرز المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند التقديم على سلف الرافدين في دولة الأردن، ما يلي:-

قيمة التمويل تبدأ من 5 مليون دينار عراقي إلى أكثر من 100 مليون دينار عراقي.

سداد الأقساط تكون على أطول فترة ممكنة.

تسهيلات في إجراءات التقديم على السلف بحيث تكون إلكترونية.

يتم الإعفاء عن سداد السلف في حالة وفاة الشخص المستفيد من حصوله على القرض.

تُطبق الأحكام والشروط وفقًا لما يُحددها مصرف الرافدين.

ما هي شروط طلب سلف الرافدين؟

وعن الشروط التي فرضها مصرف الرافدين، عند التقديم على السلف المتنوعة والمختلفة لجميع الموظفين والمتقاعدين، ما يلي:-