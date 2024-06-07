قبل عيد الاضحى زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق وأهم الشروط.. اعرف مقدار الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن زيادة في رواتب المتقاعدين في العراق وفقًا لقرار مجلس الوزراء، تم تنفيذ زيادة قدرها 100,000 دينار لكل متقاعد تكون رواتبهم مليون دينار أو أقل، وذلك لتحسين مستوى معيشتهم، سواء كانوا من العسكريين أم المدنيين وأكدت الوزارة أنه تم تعديل سلم الرواتب ليكون الحد الأدنى 500 ألف دينار، ويمكن لجميع المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب ضمن هذه الفئة الاستفادة من الزيادة.

زيادة رواتب المتقاعدين 2024

أعلن مجلس الوزراء العراقي عن زيادة مقررة في رواتب المتقاعدين، حيث تم نشر جدول يوضح قيمة هذه الزيادة التي تصل إلى 100,000 دينار عراقي بالتعاون مع وزارة المالية العراقية كما نشرت الوزارة موعد صرف رواتب المتقاعدين والذي سيكون في الأول من شهر يونيو، وذلك وفقاً لسلم الرواتب كما يلي:

المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 500 ألف دينار يحصلون على زيادة مقدارها 50 ألف دينار.

في حين سيحصل المتقاعدون الذين تتراوح دخولهم بين 500 ألف ومليون دينار على زيادة قدرها 100 ألف دينار عراقي.

المتقاعدون الذين يحصلون على راتب يزيد عن مليون دينار، ستزداد رواتبهم بمقدار 150 ألف دينار عراقي.

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق

يوجد عدة شروط يجب توافرها للحصول على رواتب التقاعد بالعراق نذكرها فيما يلي: