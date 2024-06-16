سجل بسرعة.. التسجيل في منفعة الأسرة في عمان 2024 والشروط

قامت الحكومة داخل سلطنة عمان بإطلاق منحة منفعة الأسرة في عمان وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه كل شهر للأسر المعوزة وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة الأساسية الخاصة بهم والتي تتمثل في الطعام والشراب بالإضافة إلى الرعاية الصحية وتعليم الأطفال، كما يمكن أيضا التقديم على المنحة من قبل كبار السن وذوي الهمم ولكن ذلك يحتاج مجموعة من الشروط وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

منفعة الأسرة في عمان

يمكن الآن لجميع الأسر المعوزة التقديم على منحة منفعة الأسرة والاستفادة من 1150 ريال وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في مبتدأ الأمر قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية. بعد ذلك من الخدمات المقترحة من قبل الصفحة قم بالدخول على خانة منفعة الأسرة. يتطلب منك ملء استمارة التقديم من خلال إدخال المعلومات المطلوبة حول الأسرة. يرجى إرفاق الوثائق المطلوبة ثم بعد ذلك قم بتقديم الطلب في المراكز التي تعمل تحت إشراف الوزارة. أخيرا يجب على المتقدم الانتظار حتى يتم الرد عليك سواء بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في منحة منفعة الأسرة

يرجى التحقق من توافر تلك الشروط لدى المتقدم قبل التقديم على منحة منفعة الأسرة وذلك حتى لا يتم رفضك: