“يا عم المحظوظ” شارك في مسابقة مصطفى الأغا 2024 علشان تكسب 1000000 دولار!

لتحقيق خلمك بكل سهولة متفكرش اشترك في مسابقة “مصطفى الأغا” 2024، حيث تشهد هذه المسابقة اهتمام كبير من العديد من المتابعين من حول العالم، حيث يريدون معرفة أرقام الاشتراك في المسابقة وأيضًا الشروط التي يجب توافرها عند المتسابقين، وسوف نوضح لكم جميع تلك المعلومات بشكل مفصل خلال مقالنا.
مسابقة “مصطفى الأغا” أرقام الإشتراك والشروط 2024
تعد مسابقة الحلم من أفضل المسابقات وأشهرها حول العالم، لذلك متفكرش هتكسب 1000000 دولار!!.. مسابقة “مصطفى الأغا” أرقام الإشتراك والشروط 2024، وسوف نوضح لكم أرقام الاشتراك في هذه المسابقة من مختلف البلدان فيما يلي:
- أولًا رقم دولة البحرين 94000 الخاص بشركة زين.
- بينما رقم دولة عمان هو 90434
- كذلك رثم دولة مصر من فودافون 95458، ومن شركة اورنج 98880
- وأيضًا رقم دولة الإمارات لشركة اتصالات هو 6070
- أما بالنسبة إلى رقم الاشتراك من المملكة العربية السعودية لشركة موبايلي هو 650444
- بالإضافة إلى أن رقم دولة الكويت لشركة GSM هو 4141
- وأخيرًا يتمثل رقم دولة العراق لشركة زين في 2770
شروط الإشتراك في مسابقة مصطفى الأغا الحلم
يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من أي دولة في حالة توفر لديك الشروط الآتية:
- أولًا يجب أن يكون الشخص المتقدم حامل أيًا من الجنسيات العربية.
- كذلك ينبغي أن لا يكون عمره أقل من 18 عام.
- وأيضًا يجب على الشخص المتقدم أن يقوم بالموافقة على كافة الأحكام والشروط التي تم تحديدها من قبل إدارة المسابقة.
- كما يجب على المتقدم أن يكون لدية حساب بنكي.
- وأخيرًا بعد توافر جميع هذه الشروط يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال ارسال كلمة حلم في رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك.