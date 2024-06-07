“يا عم المحظوظ” شارك في مسابقة مصطفى الأغا 2024 علشان تكسب 1000000 دولار!

لتحقيق خلمك بكل سهولة متفكرش اشترك في مسابقة “مصطفى الأغا” 2024، حيث تشهد هذه المسابقة اهتمام كبير من العديد من المتابعين من حول العالم، حيث يريدون معرفة أرقام الاشتراك في المسابقة وأيضًا الشروط التي يجب توافرها عند المتسابقين، وسوف نوضح لكم جميع تلك المعلومات بشكل مفصل خلال مقالنا.

مسابقة “مصطفى الأغا” أرقام الإشتراك والشروط 2024

تعد مسابقة الحلم من أفضل المسابقات وأشهرها حول العالم، لذلك متفكرش هتكسب 1000000 دولار!!.. مسابقة “مصطفى الأغا” أرقام الإشتراك والشروط 2024، وسوف نوضح لكم أرقام الاشتراك في هذه المسابقة من مختلف البلدان فيما يلي:

أولًا رقم دولة البحرين 94000 الخاص بشركة زين.

بينما رقم دولة عمان هو 90434

كذلك رثم دولة مصر من فودافون 95458، ومن شركة اورنج 98880

وأيضًا رقم دولة الإمارات لشركة اتصالات هو 6070

أما بالنسبة إلى رقم الاشتراك من المملكة العربية السعودية لشركة موبايلي هو 650444

بالإضافة إلى أن رقم دولة الكويت لشركة GSM هو 4141

وأخيرًا يتمثل رقم دولة العراق لشركة زين في 2770

شروط الإشتراك في مسابقة مصطفى الأغا الحلم

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من أي دولة في حالة توفر لديك الشروط الآتية: