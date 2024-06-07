فرصة ذهبية لامتلاك سكنك الخاص: التسجيل مفتوح الآن في سكنات عدل 3!

تسعى الحكومة الجزائرية بكل جهد لديها إلى توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطن، وذلك من أجل القضاء على المناطق العشوائية بصورة تامة، لذلك فإن سكنات عدل 3 من أهم البرامج التي وفرتها الدولة للمواطن محدود الدخل مع ضرورة توفر بعض الشروط التي حددتها الوزارة في المتقدم حتى يتمكن من الحصول على وحدة مناسبة.

التسجيل في سكنات عدل 3 2024

كشفت الوزارة عن طريقة التسجيل للحصول على سكنات عدل 3 بسهولة من خلال الإنترنت، وجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى تطوير مسكن المواطن الفقير وتوفير مكان آدمي يصلح للعيش فيه، لذلك ينبغي اتباع الخطوات التالية لنجاح التقديم:

الانتقال إلى وكالة عدل على الإنترنت من هنا.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على خيار التقديم على الوحدات السكنية عدل.

اختيار الولاية التابع لها المتقدم ثم رفع المستندات المطلوبة.

أخيرًا يتم النقر على تسجيل بعد مراجعة البيانات التي تم إدخالها.

شروط التقديم في سكنات عدل 3

حددت الجهات المختصة شروط بسيطة مقابل الحصول على وحدة سكنية وهذا ما أثار الجدل لدى المواطنين في الجزائر، وقد تمثلت هذه الشروط في الآتي:

أن يكون المتقدم جزائري الأصل والمنشأ.

يتراوح عمره بين 21 حتى 70 عام.

ألا يكون متزوج أو مطلق أو أرمل.

أيضًا لم يحصل على أي مساعدات سكنية من الدولة في وقت سابق.

إثبات قدرة المتقدم على دفع أقساط السكن الذي سيحصل عليه.

الأوراق المطلوبة للتقديم على سكنات عدل 3

تسهيلًا على المواطن في الحصول على دعم عدل تم تحديد المستندات المطلوب إرفاقها على النحو التالي: