بسرعة شوف اسمك.. عرض كشوفات مستحقي قرض الإسكان العسكري الاردن 2024 والشروط المطلوبة للجدد

أطلقت القوات المسلحة في الأردن، منحة قرض الإسكان العسكري الذي يتم إتاحته لعدد كبير من المواطنين وخاصة العاملين في القطاع العسكري، في سبيل أن يحصلوا عليه، وتزامنًا مع الاضطرابات الاقتصادية والظروف المعيشية التي يمر بها العالم، حتى أن هذه القروض يتم إطلاقها من وقت إلى أخر، لكي يحصل عليها المتقدمين في هذا البرنامج.

استعلام أسماء مستحقي الإسكان

أما عن خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري الأردني، فيُرجى اتباع الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مديرية الإسكان والأشغال الرسمي.

كذلك يتم إدخال الرقم الوطني للشخص المتقدم.

القيام باختيار الدفعة التي عليها الدور.

ليتم تدوين جميع المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

التأكد من المعلومات التي تم إدخالها في الخانات الخاصة بذلك.

الضغط على زر “بحث”.

حتى يتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بمستحقي الإسكان العسكري في الأردن.

ما هي شروط القبول في قروض الإسكان العسكري؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الراغبين في الحصول على قروض الإسكان العسكري الأردني، كما يلي:-