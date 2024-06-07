“خليك برنس اللعبة” شفرات جديدة لجاتا فايس سيتي 2024 ‏Gta vice city هتخليك تتحكم في كل حاجة بسهولة!

الكثير من مستخدمي لعبة جاتا يرغبون في الحصول على الشفرات الأصلية وذلك حتى يتمكنوا من الاستمتاع بأجواء من المغامرة والإثارة، وجدير بالذكر أن اللعبة تحظى بشعبية كبيرة بين الألعاب الإلكترونية المنتشرة على الإنترنت وذلك لأنها توفر للمستخدم مزيج من المتعة والأكشن الذي يجعل المغامرة احترافية.

شفرات جاتا فيس سيتي ‏Gta vice city 2024

تعتبر الشفرة هي الوسيلة التي من خلالها يتمكن اللاعب من شراء الموارد وبعض العناصر النادرة والتي لا يمكن الحصول عليها باللعب فقط، لذلك نوفر في النقاط التالية أهم شفرات جاتا فايس سيتي:

يمكن الحصول على الدبابة من خلال الشفرة PANZER.

أيضًا عربة الجولف من خلال إدخال الشفرة BETTERTHANWALKING.

الحصول على سيارة رياضية بواسطة إدراج شفرة GETTHEREFAST.

كما يمكن زيادة الصحة للحد الأقصى من خلال إضافة شفرة ASPIRINE.

الأسلحة الثقيلة عبر إدخال شفرة NUTTERTOOLS.

شفرة حزمة الأسلحة المتوسطة PROFESSIONALTOOLS.

تفجير السيارات يتم من خلال شفرة BIGBANG.

السيارة تطير بشفرة COMEFLYWITHME.

كما أن السفن تطير من خلال إضافة شفرة AIRSHIP.

ظهور اسم اللاعب في أخبار الجرائم بشفرة CHASESTAT.

مميزات شفرات جاتا فايس سيتي

لعبة جاتا واحدة من أشهر ألعاب الفيديو لذلك يتم استخدام الشفرات للحصول على بعض الميزات وجعل اللعبة أكثر متعة، كما أن الشفرات توفر مجموعة من المميزات على النحو التالي: