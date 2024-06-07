قيمة وموعد صرف حساب المواطن الدفعة 79 وهل تم زيادته بمناسبة عيد الأضحى؟

تزايدت عمليات البحث مؤخرًا من قبل العديد من المواطنين لمعرفة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 79، والتي من المقرر صرفها خلال أيام قليلة، حيث يُعد حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم الحكومية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف مساعدة الفئات ذات الدخل المحدود والأكثر حاجة، هذا ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي لم يتبقَ عليه سوى أيام قليلة بعد بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، تساءل الكثيرون حول إمكانية صرف دعم إضافي ضمن حساب المواطن بمناسبة العيد، وهو ما سنقوم بإيضاحه عبر الفقرات التالية.

والآن تعرف على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 79

يُصرف دعم حساب المواطن في العاشر من كل شهر ميلادي، وهو الموعد الرسمي المحدد من قبل الحكومة السعودية لصرف الدعم، ومع ذلك قد يتغير هذا الموعد، حيث يمكن أن يتقدم أو يتأخر يومًا أو يومين إذا صادف موعد الصرف الرسمي إجازة رسمية في المملكة، يُصرف هذا الدعم بهدف تقليل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية وتحقيق التوازن بينها، ومساعدة المواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، هذا ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 79 من حساب المواطن يوم الاثنين الموافق 10/6/2024 لجميع المؤهلين لصرف الدعم.

هل بالفعل هناك زيادة في دعم حساب المواطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك؟

ردًا على تساؤلات المواطنين حول إمكانية وجود زيادة في دعم حساب المواطن للدفعة 79 بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أوضح برنامج حساب المواطن أن الدعم سيصرف كما هو، مع إضافة الزيادة الملكية التي تم تمديدها حتى نهاية العام، وأكد البرنامج أنه لم يتم تطبيق أي زيادات أخرى حتى الآن على الدعم المقدم للمستفيدين، وأن الأخبار المتداولة حول زيادات إضافية غير صحيحة وهي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حاليًا يصرف للمستفيد الأساسي مبلغ 720 ريال سعودي، بينما يحصل التابع الأكبر من 18 عامًا على 360 ريال، والتابع الأقل من 18 عامًا على 216 ريال سعودي.

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