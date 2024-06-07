زيادة 20 ألف دينار جزائر على منحة البطالة.. حقيقة أم شائعة

في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة الجزائرية، فعملت على إطلاق منحة البطالة التي يتم توزيعها لعدد كبير من المواطنين والفئات اكثر احتياجًا والأقل دخلاً، بالإضافة إلى أن المنحة بلغت قيمتها 15 الف دينار جزائري، لكن بعض المستفيدين، قاموا بتداول بعض الشائعات التي تُفيد بإدخال زيادة جديدة تُقدر بنحو 5000 دينار، لتُقدر قيمة المنحة حينها بنحو 20 ألف دينار جزائري، وعليه فإن الوكالة الوطنية قامت بالرد على كل هذه الشائعات والإستفسارات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

هل تم زيادة منحة البطالة لـ 20 ألف دينار جزائري؟

أكدت منحة البطالة في دولة الجزائر، أن كل ما يتم تداوله بشأن إطلاق زيادة جديدة تُقدر بنحو 20 ألف دينار جزائري لا أساس لها من الصحة، بالإضافة إلى أن المنحة مازالت كما هي بنحو 15 ألف دينار جزائري، وفي إطلاق أي زيادات جديدة سيتم العمل على إعلانها وإصدارها من قبل الوكالة أو الجهات المعنية في دولة الجزائر، سيتم العمل على نشرها في الحال، لكي يتعرف عليها جميع المستفيدين.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

وعن الخطوات التي يجب مراعاتها عند التسجيل في منحة البطالة التي تُقدر بنحو 15 ألف دينار عراقي، يُرجى اتباع الأتي:-