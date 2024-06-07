بشرة سارة في الجزائر.. تعرف على تفاصيل الاعلان عن زيادة المعاشات للمواطنين في الدولة بنسب كبيرة… فرحة عارمة للمواطنين..!!

في اخبار سارة وجديدة في الجزائر حيث تمت الموافقة من قبل وزير العمل والتشغيل في الجزائر على قرار يحدد قيمة المعاشات داخل الدولة لكافة المواطنين، فيما تم الإعلان عن زيادة في المعاشات للمتقاعدين في الجزائر لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة وتحمل تكاليف المعيشة المتزايدة.

نسبة الزيادة الجديدة

تأتي الزيادة بنسبة 15٪ مع المعاشات والمنح التي لا تتجاوز قيمتها 15،000 دينار، بينما تطبق زيادة بنسبة 13٪ على تلك التي تتجاوز قيمتها 15،000 دينار ولكن تكون أقل من أو تساوي 25،000 دينار.

وتنطبق زيادة بنسبة 12٪ على المعاشات والمنح التي تزيد قيمتها عن 25،000 دينار ولكن تبقى أقل من أو تساوي 35،000 دينار.

وتتجاوز هذه الزيادة قيمة 35،000 دينار، حيث يتم تطبيق زيادة بنسبة 11٪ على المعاشات والمنح التي تقع بين 35،000 و 42،500 دينار.

بينما تستفيد المعاشات والمنح التي تتجاوز قيمتها 42،500 دينار وتكون أقل من أو تساوي 70،000 دينار من زيادة بنسبة 10.75٪.

وتنطبق زيادة بنسبة 10.50٪ على تلك التي تتجاوز قيمتها 70،000 دينار ولكن تبقى أقل من أو تساوي 100،000 دينار.

وأخيرا، تطبق زيادة بنسبة 10.25٪ على المعاشات والمنح التي تزيد قيمتها عن 100،000 دينار ولكن تبقى أقل من أو تساوي 150،000 دينار.

زيادة المعاشات في الجزائر

تم تعديل مخصصات المتقاعدين في الجزائر بموجب القرار الوزاري رقم 36، الصادر في 6 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 14 مايو 2024، حيث جرى رفع نسب المخصصات بنسب تتراوح بين 10% و15% وفقا للفئات المعينة، تم تحديد أكبر الزيادات لصالح المتقاعدين الذين يتقاضون مخصصات ومنحا لا تتجاوز قيمتها 15,000 دينار، حيث تبلغ الزيادة 15%، بينما تصل إلى 13% للمخصصات التي تتراوح بين 15,000 و25,000 دينار.