شوف هتزيد كام بعد تطبيق 15%..آخر أخبار زيادة المعاشات الجديدة وموعد تطبيقها

آخر أخبار زيادة المعاشات من المواضيع التي تشغل بال العديد من أصحاب المعاشات؛ فقد انتشرت أخبار بأن هناك زيادة بالمعاشات بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما جعلهم يبحثون عن صحة هذا الخبر وقيمة الزيادة التي سيحصلون عليها إذا كان هذا الخبر حقيقيًا؛ ولذا فإننا سنعرفك هنا على آخر الأخبار بشأن وجود زيادة بالمعاشات، كما سنعرفك على الطريقة التي تستطيع بواسطتها أن تقوم بالاستعلام عنه بشكل إلكتروني.

آخر أخبار زيادة المعاشات

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية القومية بأن هناك زيادة بالمعاشات، وأن قيمة الزيادة القصوى التي قامت بتحديدها نسبة وقدرها 15% بقيمة تقدر ب 1890 جنيه، وقد وصلت قيمة الحد الأدنى حتى 195 جنيه، وقد أوضحت بأن أصحاب المعاشات سيقومون بصرف المستحقات الخاصة بهم بشهر يوليو المقبل صباح أول يوم بالشهر، ويكون الصرف ببداية كل شهر ميلادي دائمًا، وستصرف لما يزيد عن ١١ مليون شخص من مستحقي المعاشات، وقد أشارت الهيئة كذلك بتطبيق قانون رقم 2019، وهو ينص بأن المعاشات تصرف بشكل مباشر من خلال البنوك المصرية مثل بنك ناصر.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاشات

يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن المعاشات التي تحصل عليها بشكل إلكتروني وبسيط ومجاني من خلال الموقع الخاص بالوزارة؛ وفيما يلي نوضح لك خطوات الاستعلام على النحو التالي: