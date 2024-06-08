رابــط مباشــر .. نتائج امتحانات السادس اعدادي الدور الأول البصرة – بغداد -نينوي عموم محافظات العراق results.mlazemna

اقترب موعد بدء اختبارات الصف السادس الإعدادي داخل العراق والتي من المقرر أنها سوف تستمر حتى يوم 2 من يوليو 2024 وبعدها سوف يتم التساؤل عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي وذلك لأن مرحلة السادس تعتبر واحدة من المراحل التعليمية الهامة والتي تحصل على أهمية كبيرة من قبل الطلاب والوزارة التعليمية أيضا لذلك قامت الوزارة بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن النتائج وهذا ما سوف نوضحه لكم في السطور القادمة.

نتائج السادس الاعدادي

يمكن لجميع طلاب مرحلة الصف السادس الإعدادي في مختلف المحافظات الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو الآتي:

في البداية يجب على الطالب زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم أو موقع نتائجنا. ثم بعد ذلك سوف يتطلب منك تدوين الكود الموجود أمامك على الشاشة في الحقل المخصص له. في الخطوة التالية من قائمة الخدمات الإلكترونية انقر على قسم نتائج الطلاب. قم بتحديد المرحلة التعليمية وهي السادس ابتدائي. يرجى إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به ثم اضغط على عرض النتيجة.

جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي

أعلنت الجهات التعليمية المسؤولة عن جدول اختبارات الصف السادس الإعدادي والذي جاء على النحو التالي: